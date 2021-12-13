Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler şoke oldu
'İşte Benim Stilim' adlı moda yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz, 2019 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Cinsiyet değiştirdikten sonra 'Doruk' (34) adını alan ünlü ismin son görüntüsü şaşırttı. İşte detaylar...
İşte Benim Stilim ile adını duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra sık sık gündeme geliyor.
SON HALİ GÜNDEM OLDU
Ameliyattan sonra 'Doruk' ismini alan Doğrusöz'ün son hali görenleri şoke etti.
"ERKEK OLDUĞUMU 5 YAŞIMDA ANLADIM"
Cinsiyet değiştirdikten sonra sessizliğini bozan Doruk Doğrusöz, "Erkek olduğumu çocukken anladım. 5 yaşımda dedemin tıraş takımları ile oynar, yüzüme köpük sürerdim" itirafında bulunmuştu.
Doruk Doğrusöz, cinsiyet değiştirdikten sonra manken Sevda Demirel ile aşk yaşamıştı. Doğrusöz ve Demirel'in birlikteliği mutsuz sonla bitmişti.
İŞTE DORUK DOĞRUSÖZ'ÜN SON HALİ...