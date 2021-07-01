Cinsel saldırı cezası bozulan Bill Cosby, serbest bırakıldı
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BBC

Cinsel saldırı cezası bozulan Bill Cosby, serbest bırakıldı

Cinsel saldırı cezası bozulan Bill Cosby, serbest bırakıldı
BBC - Haberler | Dünya

ABD'li komedyen Bill Cosby, cinsel saldırı cezasının Pennsyvania Yüksek Mahkemesi tarafından bozulmasından saatler sonra serbest bırakıldı.

ABD'li komedyen Bill Cosby, cinsel saldırı cezasının Pennsyvania Yüksek Mahkemesi tarafından bozulmasından saatler sonra serbest bırakıldı.

Yargıçlar, savcılığın bir "süreç ihlali" yaptığını söyledi ve kararlarının alışılmadık olduğunu kabul ettiler.

83 yaşındaki Cosby, 10 yıllık cezasının iki yıldan fazlasını Philadelphia yakınlarındaki bir hapishanede yattı.

Cosby, 2018'te eski basketbol oyuncusu Andrea Constand'a uyuşturucu verip, cinsel saldırıda bulunmaktan hüküm giymişti.

En çok 1980'li yıllarda yayımlanan The Cosby Show adlı televizyon dizisiyle tanına komedyen, bir zamanlar "Amerika'nın Babası" diye biliniyordu.

Onlarca kadın Cosby'yi cinsel saldırıyla suçladı, ancak sadece Constand vakasından yargılandı. 2018'de aldığı ceza #MeToo hareketi için bir dönüm noktası olarak görülüyordu.

Mahkeme, Cosby'nin avukatlarının daha önceki savcıyla bu vakada suçlama olmayacağı yönünde bir anlaşma yapmaları nedeniyle, bir "süreç ihlali" olduğuna hükmetti.

Andrea Constand adlı davacı kadın, kariyer tavsiyesi almak için ünlü komedyenin evine gittiğini ve "mavi üç tane hap"la uyuşturularak cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti.

Cosby'nin avukatları ise ikili arasında birden fazla kez karşılıklı rıza ile romantik ilişki kurulduğunu savunuyordu.

Cinsel saldırı cezası bozulan Bill Cosby, serbest bırakıldı
BBC
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