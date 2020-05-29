Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
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Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi

Avustralya'da bir kişinin, cinsel ilişki fantezisini gerçekleştirmek için tuttuğu iki adam ellerindeki palalarla yanlışlıkla farklı eve girdi. Özel mülke silahla girme suçundan yargılanan şüphelilerden biri mahkeme tarafından aklandı.

Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
29.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:51

Avustralya'da geçen yaz aylarında bir kişinin cinsel ilişki fantezisini gerçekleştirmek için tutulan iki adamın ellerinde palayla yanlış eve "daldığı", ancak kısa süre sonra yaptıkları hatayı fark ettiği ortaya çıktı. Olay, adamlardan birinin mahkemede "Özel mülke silahla girme" suçundan aklanmasının ardından basına yansıdı.

"İÇ ÇAMAŞIRIYLA BAĞLIYKEN SÜPÜRGEYLE OKŞANMA" FANTEZİSİ

İki adamın, ismi paylaşılmayan bir kişi tarafından "iç çamaşırlarıyla bağlıyken bir süpürgeyle okşanma" fantezisini gerçekleştirmek için tutulduğu öğrenildi.

BBC'nin aktardığına göre müşteri, çiftle anlaştıktan sonra 30 kilometre uzağa taşındı ancak belirledikleri tarihten önce onlara taşındığını bildirmeyi unuttu. Bunun üzerine tutulan çift, sabah erken saatlerde eski adrese girdi.

YANLIŞ EVE GİRDİKLERİNİ FARK ETTİ

Eve yeni taşınan kişi, yatağının başında pala tutan iki adam gördü. Çift, kısa süre içinde yanlış eve geldiklerini fark etti. Mahkeme kayıtlarına göre palalı adamlardan biri, "Kusura bakma kanka" dedikten sonra evden çıktılar. Palaların "rol icabı" getirildiği ifade edildi.

HAKİM KÖTÜ NİYET OLMADIĞINA KANAAT GETİRDİ

Çift daha sonra doğru adrese gitti ancak bu sefer de müşterileri, birinin cebinde "kocaman bir silah olduğunu" fark etti ve bu kesici aletleri dışarıda bırakmalarını istedi.

Hakim, yaşananların bilinçli olmadığına ve kötü niyet içermediğine karar verdi.

Dünya Manşet

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