Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptıran polis dehşet saçtı

İstanbul'da bir polis, cinsel birliktelik yaşamak için anlaştığı kadınla alkol aldıktan sonra uyuyakaldı. Kadın ise polisin silahını ve cüzdanını çaldı. Sinirlenen polis arkadaşlarıyla birlikte kadının çalıştığı yeri basarak iş yeri sahibini kurşunladı.

Fatih'te iddiaya göre, polis memuru Abdullah D., 19 Mayıs'ta cinsel ilişki için anlaştığı kadınla evinde buluştu. Birlikte alkol aldılar. Kadın, kendinden geçen polisin cüzdanını ve silahını alarak evden ayrıldı.

KADININ İŞ YERİNİ BASTILAR

Sabah'ın haberine göre durumu fark eden polis, arkadaşlarından yardım istedi. Çelik yelek ve baretlerle kadının iş yerine giden grup, arama kararı olduğunu belirtti. İş yeri sahibi, mahkeme kararını isteyince tartışma çıktı.

İŞ YERİ SAHİBİNİ AYAĞINDAN VURDULAR

Polisin yanındaki şüpheli Şeyhmus K., iş yeri sahibini silahıyla ayağından vurdu. Grup olay yerinden kaçtı. Çalışanların başvurusu üzerine iş yerine gelen polis ise olayla ilgili soruşturma açtı.

OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPATMAK İÇİN 500 BİN DOLAR İSTEDİ

Plakaları tespit edilen araçlardan biri, Zonguldak'ta görevli polis Cihan A.'nın, diğeri Amasya'da görevli Hasan Ş.'nin üzerine kayıtlı çıktı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Abdullah D.'nin olayı kapatmak için 500 bin dolar istediğini, vermeyince polis yelekleriyle dükkânını bastıklarını ifade edildi.

ARAMA KARARI SAHTE ÇIKTI

Abdullah D.'nin iş yerini basmak için hazırladığı arama kararının sahte olduğu da tespit edildi. Abdullah D. ve Şeyhmus K. ile birlikte 5 kişi tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, kimliği tespit edilemeyen 1 şüpheli polis ise aranıyor.