Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptıran polis dehşet saçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptıran polis dehşet saçtı

Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptıran polis dehşet saçtı
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da bir polis, cinsel birliktelik yaşamak için anlaştığı kadınla alkol aldıktan sonra uyuyakaldı. Kadın ise polisin silahını ve cüzdanını çaldı. Sinirlenen polis arkadaşlarıyla birlikte kadının çalıştığı yeri basarak iş yeri sahibini kurşunladı.

Fatih'te iddiaya göre, polis memuru Abdullah D., 19 Mayıs'ta cinsel ilişki için anlaştığı kadınla evinde buluştu. Birlikte alkol aldılar. Kadın, kendinden geçen polisin cüzdanını ve silahını alarak evden ayrıldı.

KADININ İŞ YERİNİ BASTILAR

Sabah'ın haberine göre durumu fark eden polis, arkadaşlarından yardım istedi. Çelik yelek ve baretlerle kadının iş yerine giden grup, arama kararı olduğunu belirtti. İş yeri sahibi, mahkeme kararını isteyince tartışma çıktı.

İŞ YERİ SAHİBİNİ AYAĞINDAN VURDULAR

Polisin yanındaki şüpheli Şeyhmus K., iş yeri sahibini silahıyla ayağından vurdu. Grup olay yerinden kaçtı. Çalışanların başvurusu üzerine iş yerine gelen polis ise olayla ilgili soruşturma açtı.

OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPATMAK İÇİN 500 BİN DOLAR İSTEDİ

Plakaları tespit edilen araçlardan biri, Zonguldak'ta görevli polis Cihan A.'nın, diğeri Amasya'da görevli Hasan Ş.'nin üzerine kayıtlı çıktı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Abdullah D.'nin olayı kapatmak için 500 bin dolar istediğini, vermeyince polis yelekleriyle dükkânını bastıklarını ifade edildi.

ARAMA KARARI SAHTE ÇIKTI

Abdullah D.'nin iş yerini basmak için hazırladığı arama kararının sahte olduğu da tespit edildi. Abdullah D. ve Şeyhmus K. ile birlikte 5 kişi tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, kimliği tespit edilemeyen 1 şüpheli polis ise aranıyor.

Metrobüs üstünde yolculuk yapan kişi konuştu: Takipçilerim istedi ben de yaptım
Metrobüs üstünde yolculuk yapan kişi konuştu: Takipçilerim istedi ben de yaptım
İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Sapık, kocasının kuzeni çıktı
İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Sapık, kocasının kuzeni çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Mustafa Şentop Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Beren Saat Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Enes Ünal Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptıran polis dehşet saçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 09:46:51. #1.15#

title