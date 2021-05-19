Cinnet getiren koca, 4 çocuğunun annesini satırla doğramaya kalktı
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Cinnet getiren koca, 4 çocuğunun annesini satırla doğramaya kalktı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, cinnet getiren bir şahıs, 4 çocuk annesi olan eşini satırla vurarak ağır yaraladı. Eşini satırla doğramaya kalkan şahsı, vatandaşlar etkisiz hale getirdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinin Yeni mahallesinde ikamet eden Ali K. isimli şahıs, cinnet getirerek 4 çocuk annesi olan eşi Gaffure K'ya aniden satırla saldırdı.

ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALADI

Eşinin boynunu, bacağını ve omuzunu satırla kesen Ali K'yı fark eden komşular evine koştu. Eşini satırla doğramak isteyen Ali K'yı etkisiz hale getiren vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gaffure K, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Burada tedavi altına alınan Gaffure K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cinnet getiren koca, 4 çocuğunun annesini satırla doğramaya kalktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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