CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ, 2 KUZENİ VE 3 JANDARMAYI VURDU - 2
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CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ, 2 KUZENİ VE 3 JANDARMAYI VURDU - 2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2 KİŞİYİ DAHA VURDU İzmit Bayraktar Mahallesi'nde cinnet geçiren Edip Bayram, 2 kişiyi daha vurdu.

2 KİŞİYİ DAHA VURDU İzmit Bayraktar Mahallesi'nde cinnet geçiren Edip Bayram, 2 kişiyi daha vurdu. Edip Bayram pompalı tüfekle ateş açarak komşuları Ercan Aslan ile muhtar Ali Cevat Tomardur'u vurdu. Yaralanan 2 kişi 112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerine özel harekat polisleri gelirken, Edip Bayram ekiplerin üzerine doğru ateş etmeye devam etti. Operasyon devam ediyor.

CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ, 2 KUZENİ VE 3 JANDARMAYI VURDU - 2
CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ, 2 KUZENİ VE 3 JANDARMAYI VURDU - 2
CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ, 2 KUZENİ VE 3 JANDARMAYI VURDU - 2
CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ, 2 KUZENİ VE 3 JANDARMAYI VURDU - 2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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