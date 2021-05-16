CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ, 2 KUZENİ VE 3 JANDARMAYI VURDU - 2

2 KİŞİYİ DAHA VURDU İzmit Bayraktar Mahallesi'nde cinnet geçiren Edip Bayram, 2 kişiyi daha vurdu.

2 KİŞİYİ DAHA VURDU İzmit Bayraktar Mahallesi'nde cinnet geçiren Edip Bayram, 2 kişiyi daha vurdu. Edip Bayram pompalı tüfekle ateş açarak komşuları Ercan Aslan ile muhtar Ali Cevat Tomardur'u vurdu. Yaralanan 2 kişi 112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerine özel harekat polisleri gelirken, Edip Bayram ekiplerin üzerine doğru ateş etmeye devam etti. Operasyon devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı