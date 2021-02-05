Çinli sanatçı ve aktris burun estetiği yaptırdı, burun dokusu çürüdü

Çinli sanatçı ve aktris Gao Liu, yaptırdığı estetik ameliyatı sonrası burnunda doku çürümesi meydana geldi. Çin'in sosyal paylaşım platformunda 5 milyondan fazla takipçisi olan Liu, yaşadığı korkunç anları paylaşımları üzerinden anlattı. Çin basınındaki haberlere göre, Guangcou'daki hastane personeline soruşturma açıldı.

TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALMIŞ

Guangdong eyaletinin Guangcou kentindeki bir hastanede 4 saatlik bir operasyon geçiren sanatçı, "Bu operasyonun kabusun başlangıcı olmasını beklemiyordum." dedi. Ayrıca burnunda oluşan görüntü nedeniyle daha önce imzaladığı dizi anlaşmasından çekilmek zorunda kaldığını, bu işten elde ettiği aylık 400 bin yüen (yaklaşık 60 bin dolar) tutarında ücreti kaybettiğini ve anlaşma şartlarının ihlali sebebiyle 2 milyon yüen (yaklaşık 308 bin dolar) tazminat ödemek zorunda kaldığını kaydetti.