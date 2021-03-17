Çinli e-ticaret şirketi Pinduoduo'nun kurucusu Colin Huang görevinden ayrıldı
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Çinli e-ticaret şirketi Pinduoduo'nun kurucusu Colin Huang görevinden ayrıldı

17.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:34
Çinli e-ticaret şirketi Pinduoduo'nun kurucusu Colin Huang görevinden ayrıldı

HONG Çinli e-ticaret şirketi Pinduoduo'nun kurucusu ve başkanı Colin Huang'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

HONG Çinli e-ticaret şirketi Pinduoduo'nun kurucusu ve başkanı Colin Huang'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Pinduoduo'dan yapılan açıklamada, Colin Huang'ın yeni gelişim fikirleri keşfetmek ayrıca yiyecek ve yaşam bilimlerine yönelmek için şirketten ayrıldığı duyuruldu.

Pinduoduo'yu 2015'te kuran ve yaklaşık 56 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin üçüncü kişisi olan Huang'ın yerine üst yönetici Çın Ley'in getirileceği belirtildi.

Şirketin yıllık aktif kullanıcı sayısı aralıkta 788,4 milyona ulaşmış, Alibaba Grup Holding'in 779 milyon olan kullanıcı sayısı geçilmişti.

Pinduoduo, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 4,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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