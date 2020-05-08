Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
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Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor

Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
08.05.2020 08:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:32

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de araştırma yapan doktorlar, sperm üzerinde koronavirüs tespit etti ve virüsün cinsel yolla bulaşabileceği sonucuna ulaştı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çıktığı Çin'de salgının bulaşma şekliyle ilgili ezber bozan bir araştırma yapıldı. Shangqiu Şehir Hastanesi'nde yapılan araştırmada koronavirüsün sperm üzerinde tespit edildiği ve cinsel yolla bulaşabildiği öne sürüldü.

Çinli bilim insanları, Shangqiu Şehir Hastanesi'ndeki bazı koronavirüs hastalarının spermlerinde Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Ocak ve Şubat aylarında tedavi altına alınan 38 Kovid-19 hastasının spermlerini inceleyen bilim insanları bunların yüzde 16'sında virüsün tespit edildiğini açıkladı.

JAMA Network Open isimli dergide yayınlanan araştırmada bu hastalardan yüzde 9'unun iyileşme sürecinde olduğu ve virüsün spermde bu süreçte de bulunduğu aktarıldı.

Araştırmayı yürüten bilim insanı Diangeng Li, "SARS-CoV-2'yi bazı Kovid-19 hastalarının spermlerinde bulduk. Bunlardan bir kısmı iyileşmekte olan hastalardı" açıklamasını yaptı.

EBOLA VE ZİKADA DA BÖYLEYDİ

Bilim ekibi, "Virüs erkek üreme sisteminde çoğalamasa da bağışıklık sisteminin bu bölgedeki istilacı virüsle mücadele edemediğini ortaya koyuyor" açıklamasını yaptı.

Bilim insanları bu bulgunun şaşırtıcı olmadığını söylerken, "Ebola ve Zika virüsleri de hastalar iyileştikten aylar sonra spermde bulunabiliyordu. Birçok virüs erkek üreme sisteminde yaşayabiliyor" açıklamasını yaptı.

"DİĞERLERİNİ ETKİLEYEBİLİR"

Yetkililer, spermdeki virüsün bulaşıcı olup olmadığına dair net bir bilgi vermezken, "Eğer gelecekte yapılacak araştırmalarda cinsel yolla bulaştığı ortaya çıkarsa, bunu önlemek için daha dikkatli olmak gerekir. Prezervatif kullanmak bu hastalar için önemli bir önleyici olabilir. Salgı ve kan haricinde iyileşen bir hastanın spermi de diğerlerini etkileyebilir" ifadesini kullandı.

Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
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