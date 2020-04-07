Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Dünya, Güncel

Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı

Çin'de yapılan iki ayrı araştırma, Türkiye'de de koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlanan iyileşmiş Covid-19 hastalarından alınan plazmanın ağır vakaları iyileştirdiği sonucuna vardı. Plazma nakli sonrası, kritik durumdaki hastalarda belirgin iyileşme sağlandı.

07.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:48
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı

Çinli bilim insanları, korona virüsüne karşı Türkiye'de de uygulanmaya başlanacak immun plazma tedavisi konusunda umut veren iki araştırma yayımladı. Araştırmalar, durumu ağır olan Covid-19 hastalarına iyileşmiş hastalardan plazma nakliyle ciddi ölçüde iyileşme sağlandığını ortaya koydu.

PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?

Plazma tedavisinin mantığı, viral bir enfeksiyonu anlatan hastaların kanında, virüs bir daha vurduğunda onu tespit edip yok edecek antikorların bulunmasına dayanıyor. 1918'deki İspanyol gribinden önce bile uygulanan bu tedaviyle, hastalara plazma nakli yapılıyor. Çin'de gerçekleştirilen iki araştırma da, bu yöntemin Covid-19'a karşı etkili olabileceğini saptadı.

VİRÜS SEVİYESİ HIZLA DÜŞTÜ

Araştırmalardan ilki, küresel salgının ilk patlak verdiği Wuhan'daki Ulusal Mühendislik Teknolojileri Araştırma Merkezi'nde yapıldı. Durumu ciddi derecede ağır olan 10 hastaya, iyileşmiş kişilerden alınan plazma nakledildi. Bu hastaların vücutlarındaki virüs seviyelerin hızla düştüğü, nefes darlığı, göğüs sıkışması, ateş ve öksürük gibi belirtilerin üç gün içinde azaldığı tespit edildi.

ÜÇ HASTA SOLUNUM CİHAZINDAN ÇIKARILDI

İkinci deneme ise Shenzhen'de beş kritik hasta üzerinde yapıldı. Plazma nakli sonrasında hastaların tamamındaki semptomlar hafifledi ve üç hasta, yaşama tutunmak için muhtaç oldukları solunum cihazından 10 gün içinde çıkarıldı.

"DAHA KAPSAMLI ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR"

İki araştırmayı da gerçekleştiren uzmanlar, plazma naklinin Covid-19 tedavisinde kesin sonuç verip vermediğinin netleşmesi için daha kapsamlı çalışma çağrısı yapsa da, bu yöntemin umut vaat ettiğinin altını çizdi.

YÖNTEM TÜRKİYE'DE DE KULLANILIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Türk Kızılayı'nın yürütücülüğünde yeni tip koronavirüse karşı başlatılan "immün plazma" tedavisiyle ilgili konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık,tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. Vücudun, koronavirüsle karşılaşınca, hastalığı yenmek için ona karşı antikor oluşturmaya başladığını anlatan Kınık, bağışıklığı iyi çalışan bireylerde bu antikorlarla beraber yaklaşık yüzde 98 oranında hastalığın yenildiğini kaydetti.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı ve Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehber doğrultusunda, bilimsel çerçevede iyileştikten 14 gün sonra hastadan plazma alma işlemine başladıklarını belirten Kınık, plazmadaki antikorların üç hafta yüksek seviyede seyrettiğini, ardından azalma eğilimine girdiğini ifade etti.

Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı

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Çin'de yapılan iki ayrı araştırma, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı

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Haber Yorumları (10)
500
REF: verin gazı gaz kesme titsanik gfibiyiz :)
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AAAA: turkler bulmus da yakinda baskalari konar ustune
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KEREM: cok ezik bir miletiz
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MERT: Dünya keske sadece Türk olsa, hadi corona yap bunu
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GÜL: Atatürk boşuna dememiş beni TÜrk Dr emanet edin bütün sağlıkçı ve devletimize millet imize teşekkürler
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UYG: ondan mı nerde gavur hekim var tedavi için çağırdı. bırakın bu palavraları
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METE: ne mutlu türküm diyene, bu yöntemi türk ilim adamlari bulmus.
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
CENGİZHAN: Honkonklular buldu
4 2 Yayından Kaldır
DR. ŞENOL: TÜRK MİLLETİ BU VİRÜSE VİRÜS OLUR EY VİRÜS SEN DAHA BİZİ TANIMADIN !!!
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
AVNİ: as bayrakları as as
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
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