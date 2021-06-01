Çıngıraklı engerek yılanı tavşanı böyle avladı
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Çıngıraklı engerek yılanı tavşanı böyle avladı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Haberler | Güncel

Çıngıraklı engerek yılanı tavşanı böyle avladı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tavşan avlayan çıngıraklı engerek yılanı kameralara yansıdı.

Çıngıraklı engerek yılanı tavşanı böyle avladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tavşan avlayan çıngıraklı engerek yılanı kameralara yansıdı.

Yeşilçesme Mahallesi'ndeki tarlasında ekinleri kontrole giden Muhsin Berrak (41), gördüğü olay karşısında şaşkına uğradı. Çalılıkların arasında yılan gördüğünü ifade eden Berrak, "Bölgede en çok zehirli olan çıngıraklı engerek yılanı olduğunu biliyorduk. Çalılıkların arasında yılan avladığı tavşanla baş başaydı. Yaşananları telefonumun kamerasıyla kayıt altına aldıktan sonra yılana zarar vermemek için bölgeden ayrıldım" dedi.

Çıngıraklı engerek yılanı tavşanı böyle avladı
Çıngıraklı engerek yılanı tavşanı böyle avladı
Çıngıraklı engerek yılanı tavşanı böyle avladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak

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