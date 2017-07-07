Cinayetten Yargılandığı Davada Tahliye Oldu

GAZİANTEP'te 73 yaşındaki Abdullah Özşanlı'yı öldürdüğü, 41 yaşındaki oğlu Abdullah Özşanlı'yı da yaraladığı iddiasıyla yargılanan 52 yaşındaki Ahmet Karaduman, 4'üncü duruşmada tahliye edildi.



Merkez Şahinbey İlçesi'ne bağlı Narlıtepe Mahallesi'nde bir yıl önce, Abdullah Özşanlı'yı öldürdüğü, onun oğlu Abdullah Özşanlı'yı da yaraladığı öne sürülen Ahmet Karaduman'ın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. 'Kasten öldürme' ve 'Basit yaralama' suçlarından tutuklu yargılanan sanık Ahmet Karaduman, davanın 4'üncü duruşmasında, hasımlarının evine baskına geldiği ve kendisini korumak için av tüfeğiyle ateş ettiği savunmasını yaptı.



Duruşmada Ahmet Karaduman'ın beraatını isteyen avukat Enes Akbulut, "Ahmet Karaduman kendisini ve ailesini korumak için durumu önce 155 polis ihbar hattına bildirmiştir. Polisler gelmeyince evinin çatısına çıkarak önce havaya ateş açıp sonra aşağıda evinin önünde bekleyenlere dağılmaları için ateş açmıştır. Açılan ateşle bir kişi ölmüş ve 1 kişi de yaralanmıştır. Müvekkilim meşru müdafaa yaparak kendisini ve ailesini korumuştur" dedi.



Duruşma sonunda cinayet suçundan bir yıldır tutuklu yargılanan Ahmet Karaduman, yurtdışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. - Gaziantep