Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Sivas'ta 5 gün önce evli ve iki çocuk babası 61 yaşındaki Ali Galip Atısever'i bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaleardı Mahallesi'nde 5 gün önce iki çocuk babası emekli 61 yaşındaki Ali Galip Atısever 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis her yerde cinayet zanlısını ararken, cinayet şüphelisi 27 yaşındaki Ferhan K. dün İl Emniyet Müdürlüğüne giderek nizamiye kapısında, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf edip teslim olmak istediğini söyleyince gözaltına alındı. Şahıs, emniyette aralarında çıkan tartışma sonucu Ali Galip Atısever'i bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİVAS