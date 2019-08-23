Cinayet süsü'nün afişi yayınlandı!
'Ölümlü Dünya'nın yaratıcı ekibi Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu 'Cinayet Süsü',25 Ekim'de vizyona giriyor.
Yapımcılığını TAFF Pictures'ın üstlendiği, Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün rol aldığı komedi filmi 'Cinayet Süsü'nün afişi seyirciyle buluştu.
Çekimleri 5 haftada tamamlanan, sezonun büyük merakla beklenen filmin afiş tasarımını ise Mazhar Bilgiç üstlendi.
Cinayet Süsü; tarihin en gizemli seri katil vakasını olabilecek en yanlışyöntemlerle çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin kahkaha dolu maceralarını konu alıyor.