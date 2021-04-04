4 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, sevgilisinin yatak odasında yakayı ele verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

4 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, sevgilisinin yatak odasında yakayı ele verdi

Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | 3. Sayfa
4 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, sevgilisinin yatak odasında yakayı ele verdi

Adana'da 4 yıl önce Rıdvan Demir cinayetine karıştığı iddiasıyla aranan Yaşar İ. sevgilisinin evinde yatak odasında saklanırken yakalandı. Evde arama yapan polis, giysi dolabına gizlenmiş hafif makineli tüfek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında Rıdvan Demir'in uzun namlulu silahla öldürüldüğü olaya karıştığı öne sürülen Yaşar İ.'nin, sevgilisi Damla E.'nin merkez Seyhan ilçesindeki evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

YATAK ODASINDAN ÇIKTI

Ekipler, belirlenen adrese 10 Mart'ta baskın düzenledi. Baskın sırasında polise kapıyı açan Damla E. ve yanındaki arkadaşı Muhammet B., Yaşar İ.'nin evde olmadığını söyledi. Polis, arama kararını gösterip eve girmek isteyince Muhammet B. ve Damla E. mukavemet gösterdi. Bunun üzerine polis, Muhammet B. ve Damla E.'yi gözaltına aldı. Eve giren ekipler, şüpheli Rıdvan Demir'i, yatak odasında saklanırken yakaladı.

SİLAH BULUNDU

Evde arama yapan polis, elbise dolabına gizlenmiş İsrail yapımı Uzi marka silah geçirdi. Emniyete götürülen şüphelilerden Yaşar İ., cinayeti işlemediğini öne sürdü.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Damla E. ile Muhammet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Özgür Özel Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Hatayspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 4 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, sevgilisinin yatak odasında yakayı ele verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 10:28:32. #1.16#
title