Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki yıl önce tabancayla vurularak öldürülen 36 yaşındaki Veysi Oktay'ın katil zanlısı 42 yaşındaki E.V., saklandığı evin mutfak dolabından girilen gizli bölmede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Oto alım satım işi ile uğraşan Veysi Oktay, 16 Haziran 2019'da Yeşilova semti üzerinde tabancalı saldırıya uğramıştı.

Oktay'ın kanlar içinde yere yığılmasının ardından çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Oktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, kaçan zanlının bulunması için bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu.

SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİREREK SAKLANIYORDU

Polis, şüphelinin aralarında 30 bin liralık alacak meselesi bulunan maktul gibi oto alım satım işi ile uğraşan E.V. olduğunu belirledi. Polis, sürekli adres değiştirerek saklanan E.V.'nin, son olarak Menemen ilçesine bağlı Musabeyli Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde olduğu bilgisine ulaştı.

MUTFAK DOLABINDAN GİRİLEN GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Bunun üzerine çiftlik evi uzaktan takibe alındı. E.V.'nin çiftlik evinde olduğu belirlenince buraya operasyon düzenlendi. Yaklaşık 5 saat arama yapan polisler, E.V.'ye ulaşamadı. Aramayı sürdüren ekipler, çiftlik evine yaklaşık 50 metre mesafede bulunan tek katlı bir müstakil evin mutfağında oluşturulan gizli bölmede E.V.'yi yakaladı.

E.V.'nin, mutfak dolabından girilen, gizli bir bölme oluşturması polisleri de şaşırttı. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN