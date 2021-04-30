Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı

Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki yıl önce tabancayla vurularak öldürülen 36 yaşındaki Veysi Oktay'ın katil zanlısı 42 yaşındaki E.V., saklandığı evin mutfak dolabından girilen gizli bölmede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Oto alım satım işi ile uğraşan Veysi Oktay, 16 Haziran 2019'da Yeşilova semti üzerinde tabancalı saldırıya uğramıştı.

Oktay'ın kanlar içinde yere yığılmasının ardından çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Oktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, kaçan zanlının bulunması için bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu.

SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİREREK SAKLANIYORDU

Polis, şüphelinin aralarında 30 bin liralık alacak meselesi bulunan maktul gibi oto alım satım işi ile uğraşan E.V. olduğunu belirledi. Polis, sürekli adres değiştirerek saklanan E.V.'nin, son olarak Menemen ilçesine bağlı Musabeyli Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde olduğu bilgisine ulaştı.

Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı

MUTFAK DOLABINDAN GİRİLEN GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Bunun üzerine çiftlik evi uzaktan takibe alındı. E.V.'nin çiftlik evinde olduğu belirlenince buraya operasyon düzenlendi. Yaklaşık 5 saat arama yapan polisler, E.V.'ye ulaşamadı. Aramayı sürdüren ekipler, çiftlik evine yaklaşık 50 metre mesafede bulunan tek katlı bir müstakil evin mutfağında oluşturulan gizli bölmede E.V.'yi yakaladı.

E.V.'nin, mutfak dolabından girilen, gizli bir bölme oluşturması polisleri de şaşırttı. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

2019 YILINDAKİ CİNAYETİN ZANLISI MUTFAK DOLABINDAKİ GİZLİ GEÇİTTE BÖYLE YAKALANDI
2019 YILINDAKİ CİNAYETİN ZANLISI MUTFAK DOLABINDAKİ GİZLİ GEÇİTTE BÖYLE YAKALANDI
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Yasaklara aldırmadan dışarıya çıktı, ceza yemekten kaçamadı
Yasaklara aldırmadan dışarıya çıktı, ceza yemekten kaçamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Derya Yanık Vedat Bilgin Adnan Menderes
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Burak Sergen Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Gökhan Töre Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 16:38:31. #1.14#

title