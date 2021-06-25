KONYA CİNAYET ŞÜPHELİSİ MANAV KARDEŞLER TUTUKLANDI

KONYA'da kendilerinden haraç istediklerini iddia ettikleri Cemil Pekçıkmaz'ı (35) bıçaklayarak öldüren manav Mustafa Yeşil (34) ve kardeşi Abdullah Yeşil (31) tutuklandı.

KONYA'da kendilerinden haraç istediklerini iddia ettikleri Cemil Pekçıkmaz'ı (35) bıçaklayarak öldüren manav Mustafa Yeşil (34) ve kardeşi Abdullah Yeşil (31) tutuklandı. Kardeşlerden Mustafa Yeşil ifadesinde, "'Bu dükkan benim' diyerek bizden para istiyordu. Olay günü de para isteyip, üzerimize saldırdı" dedi.

Olay, 22 Haziran günü saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Yavuzselim Caddesi'nde meydana geldi. Manav dükkanı işleten Mustafa ve Abdullah Yeşil kardeşler ile iş yerine gelen Cemil Pekçıkmaz arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Yeşil kardeşler, Pekçıkmaz'a bıçakla saldırdı. Sağ ve sol bacağından yaralanan Cemil Pekçıkmaz, tedaviye alındığı Konya Şehir Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi.

HARAÇ İDDİASI

Mustafa Yeşil ve kardeşi Abdullah Yeşil, olayın ardından polisin düzenlediği operasyonla Nakiboğlu Mahallesi'nde saklandıkları evde suç aleti bıçaklarla yakalandı. Gözaltına alınan kardeşler ifadelerinde Pekçıkmaz'ın kendilerinden haraç istediğini iddia etti. Kardeşlerden Mustafa Yeşil, "Olaydan 10 gün önce manav dükkanımızı açıp, işletmeye başladık. Açtığımız günden itibaren iş yerine gelip, küfürler ederek, 'Bu dükkan benim' diyerek bizden para istiyordu. Olay günü de para isteyip, üzerimize saldırdı? dedi.

'KİMSE BENİM EKMEĞİMİ YİYEMEZ'

İki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden Abdullah Yeşil, kendilerini görüntüleyen gazetecilere 'Kimse benim ekmeğimi yiyemez. Zorla çökemez' dedi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı