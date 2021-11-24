Cinayet şüphelisi iki kardeş tutuklandı baba serbest kaldı (2)
İKİ KARDEŞ TUTUKLANDINiğde Ata Sanayi Sitesi'nde Gökay Kaplan'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan D.Ş. ve kardeşi A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babaları İ.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NİĞDE (DHA) - İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI
Niğde Ata Sanayi Sitesi'nde Gökay Kaplan'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan D.Ş. ve kardeşi A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babaları İ.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri
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