Cinayet şüphelisi iki kardeş tutuklandı baba serbest kaldı (2) - Haberler
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Cinayet şüphelisi iki kardeş tutuklandı baba serbest kaldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel
Cinayet şüphelisi iki kardeş tutuklandı baba serbest kaldı (2)

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDINiğde Ata Sanayi Sitesi'nde Gökay Kaplan'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan D.Ş. ve kardeşi A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babaları İ.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NİĞDE (DHA) - İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Niğde Ata Sanayi Sitesi'nde Gökay Kaplan'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan D.Ş. ve kardeşi A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babaları İ.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri

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