Çınarcık Belediyesi okul bahçesine bocce sahası yaptı - Haberler
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Çınarcık Belediyesi okul bahçesine bocce sahası yaptı

Çınarcık Belediyesi okul bahçesine bocce sahası yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çınarcık Belediyesi, Çınarcık Ortaokulu bahçesine bocce sahası yaptı.

Çınarcık Belediyesi, Çınarcık Ortaokulu bahçesine bocce sahası yaptı.

Belediye Başkanı Numan Soyer, okula yaptığı ziyarette öğrencilerin bocce sahası talebini geri çevirmedi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bocce sahası yapım çalışmalarına başladı. Sahayı kısa sürede tamamlayan ekipler, öğrencileri okullar arası müsabakalara hazırlanabilecekleri bir alana kavuşturdu.

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Çınarcık Belediyesi okul bahçesine bocce sahası yaptı

Çınarcık Belediyesi okul bahçesine bocce sahası yaptı

Çınarcık Belediyesi okul bahçesine bocce sahası yaptı

Çınarcık Belediyesi okul bahçesine bocce sahası yaptı

Çınarcık Belediyesi okul bahçesine bocce sahası yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Çınarcık Belediyesi, Çınarcık Ortaokulu bahçesine bocce sahası yaptı.

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