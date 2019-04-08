Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Mazbatasını Aldı - Yalova
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Numan Soyer'e mazbatası verildi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Numan Soyer'e mazbatası verildi.
Numan Soyer, beraberindeki heyet ile Yalova Adliyesine gelerek mazbatasını Hakim Yılmaz Cimşir'den aldı.
Soyer'i AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, yönetim kurulu üyeleri ve partililer yalnız bırakmadı.
Soyer mazbatasını aldıktan sonra adliye bahçesinde tebrikleri kabul ederek fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA