Çınarcık-Armutlu yolundaki heyelan kaldırma çalışmalarına ara verildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çınarcık-Armutlu karayolunda 9 Şubat 2021 akşamı oluşan heyelan nedeniyle kapanan yolda temizlik çalışmalarına ara verildi.
ÇINARCIK, YALOVA (İHA) - Çınarcık- Armutlu karayolunda 9 Şubat 2021 akşamı oluşan heyelan nedeniyle kapanan yolda temizlik çalışmalarına ara verildi.
Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde oluşan heyelan sonrasında karayolu tek şeritten verilmeye devam ediyor. Hafta sonunda ara verilen heyelan kaldırma çalışmalarının pazartesi günü itibariyle yeniden başlatılacağı bildirildi. - YALOVA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa