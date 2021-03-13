Çınar Ağacı filmi Barış kim?
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Çınar Ağacı filmi Barış kim?

13.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:22
Çınar Ağacı filmi Barış kim?

Çarpışma dizisinde rol almaya başlamasıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Aksavaş bir dönem Çınar Ağacı dizisinde rol aldı. Peki, Çınar Ağacı filmi Barış kim? Barış Aksavaş kimdir? Barış Aksavaş kaç yaşında? Barış Aksavaş dizileri neler?

Dört çocuk, torunlar, iki ayda bir evden eve taşınan çiçekler, plaklar, bir sandık ve gramafon ve iki ayda bir buluşulan Çınar Ağacı konulu film oyuncusu Çınar Ağacı filmi Barış kim? Barış Aksavaş kimdir? Barış Aksavaş kaç yaşında? Barış Aksavaş dizileri neler? sorularının yanıtları sizlerle!

ÇINAR AĞACI FİLMİ BARIŞ KİM?

1977 yılında İzmir de dünyaya gelmiştir. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Daha sonra İstanbul'a taşınan oyuncu 2000 yılında profesyonel oyunculuğa başladı. 2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisinde Muzo karakterini canlandırdı. Aynı yıl Koçum Benim dizisinde Cihan rolünü oynadı.

Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Aksavaş Peter Pan Varolmayan Ülke filminde Peter Pan'ı seslendirdi. Çınar Ağacı isimli sinema filmi ile beyaz perdede yer alan oyuncu son olarak Muhteşem Yüzyıl ve Yalancı Bahar dizilerinde yer aldı.

Çınar Ağacı filmi Barış kim?

BARIŞ AKSAVAŞ KAÇ YAŞINDA?

1977 yılı doğumlu Barış Aksavaş, 44 yaşındadır.

BARIŞ AKSAVAŞ DİZİLERİ NELER?

Mahallenin Muhtarları (Barış, 1992)

Koçum Benim (Cihan, 2002)

En Son Babalar Duyar (2002)

Bir İstanbul Masalı (2003)

Tatil Aşkları (2004)

Karagümrük Yanıyor (Rıdvan, 2006)

Kuş Dili (İrfan, 2006)

Aşk Yeniden (Senzat, 2007)

Muhteşem Yüzyıl (2011)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Cengiz, 2019)

Çarpışma (Seyfi, 2018-2019)

Babil (Sedat, 2020)

Ayrıca 2011 yılında Çınar Ağacı filminde Kerem karakterini canlandırdı.

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