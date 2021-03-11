Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da seçim sisteminde reform yapılması yönündeki kararı kabul etti

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki seçim sisteminde reform yapılması yönündeki kararı kabul etti.

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki seçim sisteminde reform yapılması yönündeki kararı kabul etti.

Xinhua'daki habere göre, Hong Kong'da seçim sisteminde reform yapılmasına ilişkin karar, 13. Ulusal Halk Kongresi'nin 4'üncü oturumunda kabul edildi.

Oturumun ardından yapılan açıklamada, kararın Hong Kong'un hukuki ve siyasi sistemini iyileştirmek için atılan önemli bir adım olduğu bildirildi.

Açıklamada, Baş Yönetici seçimi ve Yasama Konseyinin oluşumuna yönelik yöntemleri içeren seçim sisteminin Hong Kong'un siyasi yapısının önemli bir parçası olduğuna işaret edildi. Ayrıca seçim sisteminin "bir ülke, iki sistem" politikasına uyması gerektiği vurgulandı.

Kararın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ni ülkeyi seven ve Hong Kong'u seven kişilerce yönetilmesini sağlamaya yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, reformun Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumaya, Hong Kong'un uzun vadeli refahını ve istikrarını sağlamaya yönelik olduğu da belirtildi.

Hükümetin bölgede son 2 yılda attığı adımların en önemlisi

Çinli yetkililer basında yer alan açıklamalarında, Hong Kong'daki seçim sisteminde yapılacak reformla bölgede siyasetten yargıya birçok alanda "vatansever" Hong Kongluların iş başına gelmesinin beklendiğini dile getirmişti.

Seçim sistemindeki reformun, Çin hükümetinin bölgede son 2 yılda attığı adımların en önemlisi olduğu ifade edilmişti.

Bu reform, Temmuz 2020'de bölgede yürürlüğe giren ulusal güvenlik kanununa tepki gösteren muhaliflerin seçimlerde daha güçlü şekilde öne çıkmasına karşı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik