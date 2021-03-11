Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da seçim sisteminde reform yapılması yönündeki kararı kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da seçim sisteminde reform yapılması yönündeki kararı kabul etti

11.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:42
Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da seçim sisteminde reform yapılması yönündeki kararı kabul etti

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki seçim sisteminde reform yapılması yönündeki kararı kabul etti.

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki seçim sisteminde reform yapılması yönündeki kararı kabul etti.

Xinhua'daki habere göre, Hong Kong'da seçim sisteminde reform yapılmasına ilişkin karar, 13. Ulusal Halk Kongresi'nin 4'üncü oturumunda kabul edildi.

Oturumun ardından yapılan açıklamada, kararın Hong Kong'un hukuki ve siyasi sistemini iyileştirmek için atılan önemli bir adım olduğu bildirildi.

Açıklamada, Baş Yönetici seçimi ve Yasama Konseyinin oluşumuna yönelik yöntemleri içeren seçim sisteminin Hong Kong'un siyasi yapısının önemli bir parçası olduğuna işaret edildi. Ayrıca seçim sisteminin "bir ülke, iki sistem" politikasına uyması gerektiği vurgulandı.

Kararın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ni ülkeyi seven ve Hong Kong'u seven kişilerce yönetilmesini sağlamaya yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, reformun Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumaya, Hong Kong'un uzun vadeli refahını ve istikrarını sağlamaya yönelik olduğu da belirtildi.

Hükümetin bölgede son 2 yılda attığı adımların en önemlisi

Çinli yetkililer basında yer alan açıklamalarında, Hong Kong'daki seçim sisteminde yapılacak reformla bölgede siyasetten yargıya birçok alanda "vatansever" Hong Kongluların iş başına gelmesinin beklendiğini dile getirmişti.

Seçim sistemindeki reformun, Çin hükümetinin bölgede son 2 yılda attığı adımların en önemlisi olduğu ifade edilmişti.

Bu reform, Temmuz 2020'de bölgede yürürlüğe giren ulusal güvenlik kanununa tepki gösteren muhaliflerin seçimlerde daha güçlü şekilde öne çıkmasına karşı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Ayşegül Çınar Meghan Markle
Spor Mustafa Er Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da seçim sisteminde reform yapılması yönündeki kararı kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:45:05. #1.14#
title