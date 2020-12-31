Çin, Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının koşullu kullanımına izin verdi
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Çin, Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının koşullu kullanımına izin verdi

31.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:06
Çin, Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının koşullu kullanımına izin verdi

Çin, Sinopharm şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının koşullu kullanımına izin verdi.

Çin, Sinopharm şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının koşullu kullanımına izin verdi.

Ulusal Sağlık Ürünleri Yönetimi yetkilisi Çın Şıfey, düzenlediği basın toplantısında, Sinopharm aşısının koşullu kullanımına ilişkin onayın verildiğini açıkladı.

İnaktive edilmiş virüsle üretilen ve iki doz yapılması planlanan aşı, Çin'de yaygın kullanımına izin verilen ilk aşı oldu.

İmmünolog Tao Lina, koşullu kullanımın, araştırmanın sürdüğü ve yetkililerin farklı sağlık profillerine sahip belirli topluluklarda aşının güvenliği ve etkinliğine ilişkin daha fazla veri talep edebileceği anlamına geldiğini söyledi.

Tao, bu durumda aynı zamanda aşının, belli yaş gruplarında kullanımının kısıtlanabileceğini kaydetti.

Yetkililer, Sinopharm aşısının ücretine ilişkin bir rakam dile getirmezken, Ulusal Sağlık Komisyonu görevlisi Cıng Congvey, bunun kesinlikle karşılanabilecek bir fiyat olacağını ifade etti.

Sinopharm'ın Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsünün ürettiği aşının halihazırda toplu üretim aşamasında olduğu belirtildi ancak mevcut üretim kapasitesine ilişkin bilgi verilmedi.

Çinli Sinopharm şirketi, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılardan birinin son aşama deneylerde koruyuculuğunun yüzde 79,3 olduğunu açıklamıştı.

Sinopharm'ın Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü biriminin internet sitesinde yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısı için üçüncü ve son aşama testlerin ardından onay başvurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Çin'de testler devam ederken, sağlık çalışanları dahil bir milyondan fazla kişiye, acil onayla Çinli şirketlerin geliştirdiği aşılardan yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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