Çin Seddi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çin Seddi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Çin Seddi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çin Seddi filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çin Seddi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çin Seddi konusu, özeti ve Çin Seddi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çin Seddi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çin Seddi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çin Seddi filmini izleyecek olanların merak ettiği Çin Seddi konusu nedir, Çin Seddi oyuncuları kimler ve Çin Seddi özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Willian Garin, İsimsiz Düzen adıyla bilinen seçkin savaşçılardan oluşan gizli bir ordu tarafından esir alınan usta bir okçu ve savaşta yaralanmış bir paralı askerdir. Kale Şehri denilen çok büyük bir askeri ileri karakolda, insanlığı bugüne kadar inşa edilmiş en büyük savunma yapılarından biri olan Çin Seddi'nin üstündeki doğaüstü güçlerden korumak üzere savaşırlar. Garin, dünyanın harikalarından biri olan Çin Seddi'nin ardındaki sırrı keşfeder.

ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 11 Ocak 2017 (Fransa)

Yönetmeni: Zhang Yimou

Oyuncu Kadrosu

Matt Damon - William Garin[5]

Jing Tian - Komutan Lin

Pedro Pascal - Pero Tovar

Willem Dafoe - Sir Ballard

Andy Lau - Wang

Zhang Hanyu - General Shao

Eddie Peng - General Wu

Lu Han - Peng Yong

ÇİN SEDDİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, adından da belli olacağı gibi Çin Seddi'nde geçiyor. Çin Seddi, 150 milyon dolar ile Çin sınırları içinde çekilmiş en yüksek bütçeli filmdir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak

Öcalan'ın çağrısı sonrası tarih netleşti! Silahlar burada bırakılacak
'İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın' teklifine Erdoğan'dan yanıt

"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi! Meclis'e başvurdular
Boğaz'daki kaçak yapılar için yıkım kararı! Aralarında ünlü oteller de var

Boğaz'da büyük yıkım kararı! Aralarında çok sayıda ünlü mekan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi

Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.