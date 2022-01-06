Çin Seddi filmi oyuncuları kim? Çin Seddi filmi konusu, oyuncuları ve Çin Seddi özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Çin Seddi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çin Seddi filmini izleyecek olanların merak ettiği Çin Seddi konusu nedir, Çin Seddi oyuncuları kimler ve Çin Seddi özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünyaca ünlü yıldız Matt Damon'ın başrol oynadığı ve günümüzün en başarılı görsel tasarımcılarından Zhang Yimou'nun yönetmenliğini üstlendiği (Hero, House of Flying Daggers) Çin Seddi filmi, dünyanın en ikonik yapısı üzerinde, seçkin bir asker gücü tarafından insanlığı korumak için sergilenen cesur bir direniş hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Yimou Zhang

Oyuncular:Matt Damon, Pedro Pascal, Andy Lau, Tian Jing, Eddie Peng

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2016 (104 dk)

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016 Cuma

Senaryo: Max Brooks, Tony Gilroy

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet