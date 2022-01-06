Çin Seddi filmi oyuncuları kim? Çin Seddi filmi konusu, oyuncuları ve Çin Seddi özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çin Seddi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çin Seddi konusu, özeti ve Çin Seddi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çin Seddi filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Çin Seddi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çin Seddi filmini izleyecek olanların merak ettiği Çin Seddi konusu nedir, Çin Seddi oyuncuları kimler ve Çin Seddi özeti gibi konuları inceliyoruz.
ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dünyaca ünlü yıldız Matt Damon'ın başrol oynadığı ve günümüzün en başarılı görsel tasarımcılarından Zhang Yimou'nun yönetmenliğini üstlendiği (Hero, House of Flying Daggers) Çin Seddi filmi, dünyanın en ikonik yapısı üzerinde, seçkin bir asker gücü tarafından insanlığı korumak için sergilenen cesur bir direniş hikayesini konu alıyor.ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Yimou Zhang
Oyuncular:Matt Damon, Pedro Pascal, Andy Lau, Tian Jing, Eddie Peng
Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
Yapım Yılı: 2016 (104 dk)
Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016 Cuma
Senaryo: Max Brooks, Tony Gilroy
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