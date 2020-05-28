Çin kazı, hindi civcivlerine annelik yapıyor
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Çin kazı, hindi civcivlerine annelik yapıyor

Çin kazı, hindi civcivlerine annelik yapıyor Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Çin kazı, kaz yumurtaları ile birlikte kuluçkadan çıkan hindi civcivlerini yavrularından ayırmıyor.

28.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:38

Çin kazı, hindi civcivlerine annelik yapıyor

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Çin kazı, kaz yumurtaları ile birlikte kuluçkadan çıkan hindi civcivlerini yavrularından ayırmıyor.

Tokat Yeşilyurt ilçesinde kümes hayvanlarıyla uğraşan Ahmet Demirel'in beslediği Çin kazı kuluçkaya yattı. Demirel, kuluçkaya yatan Çin kazının altına kaz yumurtalarını yanı sıra 5 adette hindi yumurtası koydu. Yumurtadan çıkan hindi civcivleri, kaz civcivleri ile birlikte yemlenmeye başladı. Anneleri olduğunu sandıkları Çin kazının peşinden ayrılmayan hindi civcivleri, kaz civcivleri ile birlikte suya girmeye başladı. Sığ suda dolaşan hindi civcivlerinin o anları kameralara yansıdı. Demirel, fazla sayıda kazı olduğu için bir kazının yumurtasının eksik kaldığını söyledi. Yumurtası eksik kalan kazının altına hindi yumurtası koyduğunu ifade eden Demirel, "Kuluçkadan 5 kaz civcivinin yanı sıra 5 hindi civcivi çıktı. Çin kazımız hindi civcivlerini sahiplendi. Kaz civcivleri suya girdiğinde hindi civcivleri de giriyor" dedi.

Çin kazı, hindi civcivlerine annelik yapıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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