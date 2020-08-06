Çin'in en uzun süre suçsuz yere hapis yatan insanı: İşlemediği cinayet için 27 yıl cezaevinde kaldı
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Çin'in en uzun süre suçsuz yere hapis yatan insanı: İşlemediği cinayet için 27 yıl cezaevinde kaldı

Çin'de iki çocuğu öldürmekten suçlu bulunan bir kişi, 27 yıl hapis yattıktan sonra aklanarak serbest bırakıldı.

Çin'in en uzun süre suçsuz yere hapis yatan insanı: İşlemediği cinayet için 27 yıl cezaevinde kaldı
06.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:46

Çin'de iki çocuğu öldürmekten suçlu bulunan bir kişi, 27 yıl hapis yattıktan sonra aklanarak serbest bırakıldı.

9 bn 778 gün cezaevinde tutulan ve 11 yıl önce boşandığı eski karısının yardımıyla serbest kalan Zhang Yuhuan, Çin'de suçsuz yeri en uzun süre hapis yatan kişi oldu.

Zhang, ifadesinin işkenceyle alındığını ve 1993'te Jiangşi eyaletinde işlenen cinayetleri üstlenmek zorunda kaldığını belirterek temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Davayı yeniden açan savcılar, Zhang'ın ifadesiyle kanıtlar arasında tutarsızlık olduğunu belirtti. Yüksek Mahkeme'de Salı günü görülen davada yargıç Zhang'ın suçsuz olduğuna hükmetti.

83 yaşındaki annesiyle kucaklaştı

Çin medyasında Zhang'ın 83 yaşındaki annesi ve eski eşiyle sarılma anına ilişkin duygusal fotoğraf ve videolar yayımlandı.

Eski eşi Song Şiaonyu, boşandıktan sonra başka biriyle evlenmesine rağmen temyiz sürecinde Zhang'a yardım etti.

Zhang'la evliliğinden iki çocukları olan Song, "Kararı duyunca çok sevindim" dedi.

'Tazminat isteyeceğiz'

Avukatı tazminat talep edeceklerini ve Zhang'ın bu kadar süre boş yere hapis yatmasına neden olanların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Ekim 1993'te Jinşian kasabasındaki bir gölette iki çocuk cesedi bulunmuştu. Çocukların komşusu olan Zhang olayın hemen ertesinde gözaltına alındı.

Önce idam cezasına çarptırıldı

Ocak 1995'te Nançong'daki mahkeme Zhang'ı idam cezasına çarptırdı. Mahkeme iki yıl sonra idamı ömür boyu hapis cezasına çevirdi.

Sorgusu sırasında sürekli işkence gördüğünü söyleyen Zhang masum olduğunu söylemeye devam etti, ancak temyiz davalarından sonuç alamadı.

Mart 2019'da Yüksek Mahkeme davanın yeniden görülmesini kabul etti. Temmuz'da da savcılık Zhang'ın cezasını meşru kılacak bir kanıt olmadığını açıkladı.

Çocukları kimin öldürdüğü bilinmiyor.

BBC
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