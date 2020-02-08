Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa 24 ülke içinde milli geliri artacak tek ülke Türkiye
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Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa 24 ülke içinde milli geliri artacak tek ülke Türkiye

Financial Times gazetesinin analizine göre Çin’deki ekonomik büyümenin yavaşlaması durumunda bundan bir çok ülke olumsuz etkilenirken bu kriz Türkiye’nin milli gelirine ise olumlu yansıyacak.

08.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:28
Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa 24 ülke içinde milli geliri artacak tek ülke Türkiye

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700'ü aşarken alınan tebdirlerden dolayı ülkede hayat durma noktasına geldi. Bu krizin Çin ekonomisini nasıl etkileyeceği ve diğer ülkelere yansıması konusunda tartışmalar da sürüyor.


Financial gazetesinin analizine göre Çin'deki ekonomik büyümenin yavaşlaması durumunda bundan bir çok ülke olumsuz etkilenirken bu kriz 'nin milli gelirine ise olumlu yansıyacak. Gazetenin hazırladığı grafikte sadece Türkiye'nin milli gelirinin yükselecek olması dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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