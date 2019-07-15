Çin ekonomisinde son 27 yılın en düşük büyüme oranı

Çin ekonomisinde son 27 yılın en düşük büyüme oranı

Çin ekonomisindeki büyüme yüzde 6,2'lik oranla ikinci çeyrekte son 27 yılın en düşük seviyesini gördü.

Çin ekonomisinde son 27 yılın en düşük büyüme oranı

Çin ekonomisindeki büyüme ikinci çeyrekte son 27 yılın en düşük seviyesini gördü. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Asya ülkesinde büyüme oranı ikinci çeyrekte yüzde 6,2'ye geriledi.

Uzmanlar bunun 1992 yılının ilk çeyreğinden bu yana Çin ekonomisinde kaydedilen en düşük büyüme oranı olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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