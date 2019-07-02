Çin Devlet Demiryolları iki ayda 720 milyon yolcu taşıyacak

Dünyanın en geniş demiryolu ağlarından birine sahip olan Çin, bu yıl yaz sezonunda 720 milyon yolcu taşımayı planlıyor. Xinhua Ajansı'nın haberine göre, China State Railway Group (Çin Devlet Demiryolları), 1 Temmuz ila 31 Ağustos dönemini kapsayan "yaz sezonu" süresince yaklaşık 720 milyon yolcu taşımayı bekliyor.

Bu hedef, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 8,1 oranında artış anlamına geliyor; demiryolu şirketinin verdiği bilgiye göre de günlük olarak yolcu sayısı 11,6 milyon kişi artmış oluyor.

Yetkililer ülkenin ilerlemiş olan yüksek hızlı tren ağının bu rekor yolcu sayısında önemli rolü olduğunu düşünüyor ancak diğer hatları da iyileştirmek için yolcu trenlerinin kapasitelerini artırıyor. Öte yandan Çin Devlet Demiryolları yeni Fuxing yüksek hızlı trenlerin bir bölümü de bu yıl seyahat hizmeti optimizasyonunu sağlamak için devreye sokmaya hazırlanıyor. Yetkililer, böylece bazı kentler arasında yolculuk süresini kısaltmayı hedefliyor. Örneğin Hami'den Urumçi'ye giden yolcular Lanzhou-Urumçi yüksek hızlı treni kullanmak seyahat süresini 25 dakika kısaltmış olacak.

Kaynak: Bültenler