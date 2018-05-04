Çin Devlet Başkanı Jinping: "Marksizm Çin İçin Hala Doğru Bir Karardır"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in iktidarındaki Komünist Partisi'nin Karl Marx'ın politik teorilerine bağlı kalması kararının tamamen doğru olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Marksizm'in kurucusu, siyaset bilimci ve ekonomist Karl Marx'ın 200'ncü doğum gününden bir gün önce Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yaptığı açıklamada, Marksizm'in Çin için hala doğru bir karar olduğunu söyledi. Jinping, "Marksizm'i Çin Komünist Partisi'nin bayrağı üzerine yazmak tamamen doğruydu. Marksizm'in modernleşmesini sürekli olarak teşvik etmek tamamen doğrudur. Marksizm Çin için hala doğru bir karardır "dedi.

Mao Zedong'dan beri en güçlü Çinli lider olarak görülen Jinping, partinin Çin ulusunun büyük canlanmasını sağlamak için çalışırken sosyalist köklerini unutmaması gerektiğini söyledi. Jinping, tüm parti üyelerinden Marksist çalışmaların okunmasını ve Marksist teorilerin bir yaşam biçimi olarak anlaşılmasını benimsemelerini istedi. - PEKİN