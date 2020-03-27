Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Ateş Kara, İspanya, Türkiye, Güncel

Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüsü tedavisinde kullanılması için Çin'den getirilen test kitlerinin büyük doğru sonucu vermediği belirterek "İspanya'nın en büyük hatası bu oldu, test etmeden kullanıma soktular. İspanya sağlık bakanı da çıktı, özür diledi" dedi.

27.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:17
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı

Dünyadaki neredeyse bütün ülkelere yayılan koronavirüs salgını için Türkiye'de de üst düzey önlemler alınmaya devam ediliyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'den getirilen koronavirüs test kitlerinin yanılma payının yüksek olduğu gerekçesiyle kullanıma sokulmadığını söyledi.

"ÇİN'DEN GELEN TESTLERİN YANILMA PAYI YÜKSEK"

Ateş Kara, Çin'den gelen testlerle ilgili ise çarpıcı bir bilgi paylaştı. Çin'den gelen testlerin yanılma payının yüksek olduğunu belirten Kara, "Çin'den alınan hızlı testi aldık, testi denedik. Yanılma payı yüksek diye kullanıma sokmadık. İspanya'nın en büyük hatası bu oldu, test etmeden kullanıma soktular. İspanya sağlık bakanı da çıktı, özür diledi" şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara

YERLİ TANI KİTLERİ KULLANILIYOR

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs tüm dünya için tehdit oluşturmaya devam ederken, Tük Bilim insanları yerli tanı kiti çalışmalarına başladı. Ankara'da faaliyet gösteren bir biyoteknoloji firması da COVID-19'un teşhisine yönelik bir tanı kiti geliştirdi. Üretimi 3 aşamadan oluşan kit, hastanın durumuna göre 10 ile 20 dakika arasında sonuç verirken, yurt dışından da talep görüyor.

VİRÜSÜN DÜŞMANI GÜNEŞ VE DETERJAN

Canlı yayında korona virüsü ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kara, virüsün düşmanını da açıkladı. Prof. Dr. Kara, virüsün düşmanlarının güneş ve deterjan olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Biz karşımızdaki düşmanı tanıdık mı? Belli bir noktaya kadar tanıdık. Nedir bu düşman? Özelliği şu ki güneşten çok etkileniyor. Herhangi bir detarjandan çabuk etkileniyor ve anında parçalanıyor. O nedenle de normal kullandığımız sabun ve deterjan hemen ortadan kaldırıyor" dedi.

Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı

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Koronavirüsün çıkış noktası Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı

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