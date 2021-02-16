Çin'den BM barış gücünün Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yardım etmesi için çağrı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çin'den BM barış gücünün Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yardım etmesi için çağrı

16.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:07
Çin'den BM barış gücünün Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yardım etmesi için çağrı

Çin, BM barış gücünün, görev yaptığı ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye katkı yapması çağrısında bulundu.

Çin, BM barış gücünün, görev yaptığı ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye katkı yapması çağrısında bulundu.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Gıng Şuang, BM Barışgücü Operasyonları Özel Komitesi'nin bütün üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, Kovid-19 salgınının, etnik çatışmalar ve terörizm gibi uluslararası barış ve güvenliğe darbe vurduğunu, dolayısıyla BM barış gücü operasyonlarının daha önemli hale geldiğini söyledi.

Gıng, barış gücü operasyonlarında, uluslararası toplumun en ivedi görevi olan Kovid-19 salgınıyla mücadeleye öncelik verilmesi, misyonların, konuk oldukları ülkelere güvenlik ve lojistik yardımı yapması gerektiğini ifade etti.

Gıng Şuang ayrıca misyonların bulunduğu ülkelerin Kovid-19 aşılarına erişimde sıklıkla sorun yaşadıklarının altını çizerek BM barış gücü operasyonlarının, aşıların tedarik, nakil ve dağıtımına destek vermesini istedi.

Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden BM barış gücü bütçesine en fazla katkı sağlayan ikinci ülke olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Buse Varol Özge Özder Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cüneyt Çakır Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'den BM barış gücünün Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yardım etmesi için çağrı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 12:10:31. #1.16#
title