Çin'de SARS'a benzeyen gizemli virüs! Dünya Sağlık Örgütü salgın uyarısı yaptı
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Çin'de SARS'a benzeyen gizemli virüs! Dünya Sağlık Örgütü salgın uyarısı yaptı

Çin'de halk sağlığını tehdit eden yeni bir virüs alarmı var. Virüs nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

18.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:59
Çin'de SARS'a benzeyen gizemli virüs! Dünya Sağlık Örgütü salgın uyarısı yaptı

ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün şimdiye kadar 45 kişiye bulaştığı belirtiliyor. Doğrudan solunum yollarını etkileyen virüs, vücuda yerleştikten kısa bir süre sonra zatürre belirtileri gösteriyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SALGIN ALARMI VERDİ

Uzmanlar virüsün SARS'a neden olan virüsle benzer özellikler taşıdığını belirtti. de virüsün bulaşma hızını göz önüne alarak salgın uyarısı yaptı. Çin yeni yılı öncesinde yapılan uyarının ardından Singapur, Güney Kore ve Hong Kong havaalanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.


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: Çin'de SARS'a benzeyen gizemli virüs! Dünya Sağlık Örgütü salgın uyarısı yaptı
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