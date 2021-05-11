Çin'de safari parkından kaçan leopar tavuklarla tuzağa düşürülmeye çalışılıyor
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Çin'de safari parkından kaçan leopar tavuklarla tuzağa düşürülmeye çalışılıyor

Çin'de safari parkından kaçan leopar tavuklarla tuzağa düşürülmeye çalışılıyor
Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

Çin'de safari parkından kaçan leoparın, bölgeye salınan tavuklarla yakalanması hedefleniyor.

Çin'de safari parkından kaçan leoparın, bölgeye salınan tavuklarla yakalanması hedefleniyor.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, kaçak leoparı yakalamak için Zhejiang eyaletinin Hangcou kentinde 100 kadar tavuğu serbest bıraktı.

Yetkililer ayrıca Hangcou sakinlerine, leopar yakalanana kadar evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı ve bölgede takviye güvenlik önlemleri aldı.

Safari parkından kaçan 3 yavru leopardan ikisi bulunmuştu.

Hangcou sakinlerinin 4 Mayıs'ta leopar gördüklerine dair yetkilileri bilgilendirmesinin ardından parktan leoparların kaçtığı anlaşılmış ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

Konuyla ilgili açılan soruşturmada park müdürü dahil 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyada park yönetimine, sorumsuzca davranması ve halkı bilgilendirmemesi nedeniyle tepki gösterilmiş, Hangcou Safari Parkı geçici olarak ziyarete kapatılmıştı.

Leoparı arama çalışmalarına, motorlu paraşütler, köpekler ve insansız hava araçları da katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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