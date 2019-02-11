Çin'de Öldüğü Söylenen Sanatçı Heyit'ten Dünyaya Mesaj: Ölmedim

Çin, Uygur Türkü ozan Abdurrehim Heyit'in ölmediğini açıkladı. Heyit'in, hayatta olduğu ve "ulusal güvenliği zedeleyici girişimler" iddiasıyla tutuklu olduğu belirtildi. Heyit'in yeni olduğu belirtilen bir videosu yayınlandı.

Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tutuklu olan ozan Abdurrehim Heyit'in hapishanede hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

"ULUSAL GÜVENLİĞİ ZEDELEYİCİ GİRİŞİMLER..."

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Şincan Uygur Özerk Bölgesi Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "ulusal güvenliği zedeleyici girişimlerde bulunması" gerekçesiyle tutuklanan Heyit'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtti.

"ŞU AN SAĞLIĞIM İYİ"

Yayınlanan videoda ise Heyit, "Bugün 10 Şubat 2019. Ulusal yasaları ihlal ettiğim iddiasıyla soruşturma sürecindeyim. Şu an sağlığım iyi" diyor.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un sözlerinden rahatsızlık duyulduğu ifade edilen açıklamada, "mesleki eğitim merkezlerini toplama kampları olarak nitelendirilmesi"eleştirildi.