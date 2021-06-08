Çin'de maden ocağı çöktü: 3 ölü
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Çin'de maden ocağı çöktü: 3 ölü

Çin'de maden ocağı çöktü: 3 ölü
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Çin'in Shandong eyaletinde bir maden ocağının çökmesi nedeniyle 3 işçi hayatını kaybetti.

Çin'in Shandong eyaletinde bir maden ocağının çökmesi nedeniyle 3 işçi hayatını kaybetti.

Xinhua ajansının haberine göre, eyalete bağlı Jining şehrinde 26 Mayıs'ta bir maden ocağının tavanının çökmesi sonucu 6 madencinin mahsur kaldığı bildirildi.

Yetkililer, mahsur kalan madencilerden ikisinin göçük gerçekleştiği esnada, birinin ise göçükten kurtarıldıktan sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mahsur kalan diğer üç madencinin ise kurtarılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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