Çin'de kömür ocağında zehirlenerek yaşamını yitiren işçi sayısı 23'e yükseldi
Çin'de kapatılan bir kömür ocağında gazdan zehirlenerek ölen işçi sayısı 23'e yükseldi.
Çin'de kapatılan bir kömür ocağında gazdan zehirlenerek ölen işçi sayısı 23'e yükseldi.
Resmi basında çıkan haberlerde, Çongking kentindeki Diaoshidong kömür ocağında 23 işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin kurtarıldığı bildirildi.
Olayın ardından dün video konferans yapılan Çinli yetkililere, Çongking'de maden güvenliğine yönelik ihlallere karşı sıkı önlemler alınması talimatı verildi.
Cuma günü meydana gelen kazayla ilgili gözaltına alınan olmadı.
İşçilerinin, iki ay önce kapanan ocaktaki ekipmanı sökmek için içeri girdiği kaydedilmişti.
Çongking'de Songzao kömür ocağında da eylül ayında karbonmonoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle 16 işçi yaşamını yitirmişti.
Çin'de her yıl 5 binden fazla kişi madencilik sektöründeki kazalar nedeniyle hayatını kaybediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz