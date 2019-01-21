Çin'de Genleriyle Oynanmış İlk Bebekler Dünyaya Geldi, Hükümet Soruşturma Başlattı

Çinli bilim insannı He Jiankui, hamile bir kadının karnındaki ikiz bebekleri HIV virüsüne karşı bağışıklık kazandırmak amacıyla genetiğini değiştirdiklerini ve bu bebeklerin dünyaya geldiğini bildirmişti. Hakkında soruşturma başlatılan He Jiankui ciddi cezalarla karşı karşıya kaldı. He'nin dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerinin dünyaya gelmesini sağlarken etik inceleme evraklarında sahtecilik yaptığı da iddia ediliyor.

Çinli bilim insannı He Jiankui

DELİLLER ORTAYA ÇIKTI

Çin'in güneyindeki Guangdong bölgesindeki sağlık komitesinin başlattığı soruşturmada, He'nin "Üreme hedefiyle genleri değiştirilmiş bebek yaratmak için bilinçli olarak denetimden kaçtığı" yönünde bulgulara ulaşıldı. Yetkililer ayrıca araştırmacının, Çin'de yasadışı olan güvenlik düzeyi belli olmayan bir yöntemi insan embriyolarında kullandığını da açıkladı.

FAALİYETLER ASKIYA ALINDI

Açıklama bu araştırmanın etik olup olmadığı ve güvenliği konusunda uluslararası tartışmalar başlatmıştı. Yüzlerce Çinli ve uluslararası bilim insanı He'yi kınayarak insan embriyolarında gen değiştirme uygulamasının üreme amaçlı kullanılmasının etik olmadığını savunmuştu.

Çin hükümeti de He'nin insan genlerini değiştirmeye yönelik araştırma faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

İLK DENEMEDE İKİZ BEBEKLER DÜNYAYA GELDİ

He'nin uygulaması sonrasında 7 kadının tüp bebek tedavisi sırasında bazı embriyoların genetiğinin değiştirildiği ve hamilelikle sonuçlanan ilk denemede ikiz kız bebeklerin dünyaya geldiği açıklanmıştı.

He, embriyolardaki bu deneyleri, vücüda AIDS virüsü HIV'e karşı bağışıklık kazandırmak amacıyla yaptığını söyledi. Az sayıda insanın bu yeteneğe doğuştan sahip olduğu belirtiliyor.

Genetik tasarım, birçok ülkede DNA'da yapılacak değişikliklerin gelecek nesillere aktarılabileceği ve diğer genlere zarar verilebileceği endişesiyle yasak.

Bazı uzmanlar da "insan deneyi" olarak niteledikleri bu denemelerin çok riskli olduğunu söylüyor.