Çin'de dev ay maketinin peşinden koşan görevliler sosyal medyada 'viral' oldu - Haberler
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Çin'de dev ay maketinin peşinden koşan görevliler sosyal medyada "viral" oldu

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Kültür Sanat
Çin'de dev ay maketinin peşinden koşan görevliler sosyal medyada

Çin'in Hınan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde sokaklarda yuvarlanan devasa ay maketini yakalamaya çalışanlar insanların görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti.

Çin'in Hınan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde sokaklarda yuvarlanan devasa ay maketini yakalamaya çalışanlar insanların görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti.

Asia News Day internet sitesinde yer alan habere göre, Hınan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde görevliler, devasa ay maketini ellerinden kaçırdı.

Festivalde görevli personelin sokakta yuvarlanan ayın peşinden koştuğu görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çin'de dev ay maketinin peşinden koşan görevliler sosyal medyada 'viral' oldu - Haberler
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