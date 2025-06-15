Çin'de bebeklere 1 aylıkken ne denir (Yumurta, Süt, Uyku, Gözyaşı)?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Çin'de bebeklere, eskiden 100 günlük, günümüzde 1 aylıkken esas ismi verilirken; öncesinde verilen "Ufaklık" benzeri geçici isimlerin genel adı nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ÇİN'DE BEBEKLERE, ESKİDEN 100 GÜNLÜK, GÜNÜMÜZDE 1 AYLIKKEN ESAS İSMİ VERİLİRKEN; ÖNCESİNDE VERİLEN "UFAKLIK" BENZERİ GEÇİCİ İSİMLERİN GENEL ADI NEDİR?

A: Yumurta adı

B: Süt adı

C: Uyku adı

D: Gözyaşı adı

Cevap : B