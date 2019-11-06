"Cimri" oyunu Diyarbakır'da sahnelendi

06.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:44

Diyarbakır'da Moliere'in "Cimri" adlı oyunu sahnelendi.



Diyarbakır Bağlar Gençlik Merkezi bünyesinde oluşturulan Güzel Sanatlar Kulübünde eğitim gören tiyatro ekibi tarafından Moliere'in "Cimri" adlı oyunu, 30 Ekim'de Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluştu.

Kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik atölye çalışmalarının yapıldığı Gençlik Merkezi tiyatro ekibinin sahnelediği oyun 250 kişi tarafından izlendi.

Oyunu, Bağlar ilçesinde yaşayan ve daha önce herhangi bir tiyatro etkinliğine katılamayan dezavantajlı gençler ile Suriyeli çocuk ve gençler izleme imkanı buldu.

Kaynak: AA