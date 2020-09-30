Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım geçişleri sürüyor
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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım geçişleri sürüyor

30.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:51
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım geçişleri sürüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, savaş mağduru Suriyeliler için insani yardımların gönderilmesi devam ediyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, savaş mağduru Suriyeliler için insani yardımların gönderilmesi devam ediyor.

Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek tampon bölgeye gidiyor.

Tırlar, yüklerini tampon bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.

Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısından yılın ilk 9 ayında 11 bin 439 yardım tırı geçti.

Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çeşitli eşya taşıyan tırların geçişleri de sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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