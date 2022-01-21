Çılgın Bediş'in Necmi dedesi Selahattin Taşdöğen yıllar sonra anlattı: O dönem çok tepki gördüm - Haberler Magazin
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Çılgın Bediş'in Necmi dedesi Selahattin Taşdöğen yıllar sonra anlattı: O dönem çok tepki gördüm

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki Dünya programına konuk oldu. Sektöre nasıl başladığını anlatan oyuncu, Çılgın Bediş dizisi hakkında da konuştu.

Burak Codur'un sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki Dünya programının bu haftaki konuğu oyuncu Selahattin Taşdöğen oldu. Mesleğine olan aşkından bahseden oyuncu, rol aldığı projelerden bahsetti.

Taşdöğen, Codur'un "Hikayen nasıl başladı?", "Oyuncu olmasaydın ne yapıyor olurdun?" ve "İtiraf etmek istediğin bir şey var mı?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberler.com - Magazin Haberleri

Selahattin Taşdöğen, Çılgın Bediş, Youtube, Magazin, Haber

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