Çile şiiri - Necip Fazıl Kısakürek Çile şiiri

Ahmed Arif'in Çile şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Çile şiiri Ahmed Arif tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Çile şiiri Necip Fazıl Kısakürek Çile şiiri