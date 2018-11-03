Çıldır'da Öğrenci Velileri Yeni Bir Sınıfı İnşa Ettiler

Çıldır'da öğrenci velileri el birliği ile son derece bakımsız olan bir sınıfı yeniden dizayn ettiler.

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulun da bir sınıfta bakım, onarım ve tadilat çalışması yapıldı. Çıldır'da bir araya gelen öğrenci velileri, çocuklarının öğrenim gördüğü ve son derece bakımsız olan sınıfı baştan aşağıya yenilediler. Çıldır İlçe Tarım Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Ayhan Yılmaz öncülüğünde bir araya gelen bazı öğrenci velileri, çocuklarının eğitim görmüş olduğu sınıfın sıralarının tamirinden, boya badanası ve elektrik tesisatına kadar her şeyini yenileyerek, yeniden dizayn ettiler.

Sınıfta yapmış oldukları bakım, onarım ve tadilat çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan öğrenci velisi Ayhan Yılmaz "Çocuklarımızın öğrenim görmüş olduğu sınıf çok bakımsızdı. Bazı öğrenci velisi arkadaşlarımla sınıfın iyileştirilmesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Sonuçta o sınıflarda bizim çocuklarımız eğitim görüyor. Yetkili birimlerden izinlerimizi aldıktan sonra bazı öğrenci velisi arkadaşlarımızla sınıfımızın bakımını üstlendik. Sınıfta bulunan sıralar çok yıpranmıştı. Sıraları önce zımparalayıp, akabinde yeniden cila ve vernikle ilk günkü görüntüsüne kavuşturduk. Sınıfın elektrik tesisatını da yeniledik. Sınıfımızın boyasını yapıp, camlara yeni perdeler taktık. Tüm bunları yaparken büyük bir keyif aldık. Zira her şey çocuklarımız ve onların geleceği için" dedi. - ARDAHAN