: Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı

27.02.2020 22:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:57

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Gürcistan'da yaşanan koronavirüsü vakasının artması nedeniyle Aktaş Gümrük Kapısı kimlikle geçiş yapacak olan Türk vatandaşlarına kapatıldı.

TÜRK VATANDAŞLARINA İZİN VERİLMİYOR

Ardahan'da Türkiye'nin Gürcistan ile sınırında bulunan Aktaş Gümrük Kapısı'nda kimlikle geçiş yapacak olan Türk vatandaşlarına izin verilmiyor. Tır geçişleri ve pasaportla geçiş yapacak olan vatandaşlar, geçiş yaparken son bir ay içerisinde İran'dan Türkiye'ye geçiş yapan araçlar ve kişilerin Gürcistan'a geçişine izin verilmiyor.

KORONAVİRÜSÜ KONTROLÜ YAPILIYOR

Gürcistan'da bulunan Türk vatandaşların ülkeye geçişi sağlanırken Gümrük kapısında bulundurulan cihazlarla korona virüsü kontrolü yapılıyor.

İRAN İLE SINIR KAPILARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Öte yandan, Türkiye, İran'da görülen koronavirüs vakaları nedeniyle sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Ayrıca, Azerbaycan'a bağlı Nahcıvan Özerk Bölgesi ile olan sınır kapısı da kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinden dünyanın büyük bölümüne yayılan koronavirüs sebebiyle 2810 kişi hayatını kaybetti, virüs 82.549 kişiye bulaştı. İyileşen kişi sayısı ise 33.252 belirlendi. Koronavirüs salgınında Çin'in ardından virüsün en çok etki gösterdiği ülke İran oldu. İran'da şu ana kadar 26 kişi öldü, vaka sayısı ise 245 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA

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