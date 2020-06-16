Cildinizi arındıran kiraz maskesi tarifi Antioksidan deposu kirazı cildiniz için bakım ürünü olarak kullanmak ister misiniz? Özel formül ile cilt maskesi haline gelen kirazla cildinizi ölü derilerden arındırabilir, canlandırabilirsiniz.

Kiraz ve yoğurtla yapılan özel maske uygulaması ile cildinizdeki koyu lekelerden kurtulabilir, cildinizi serbest radikallere karşı koruyabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

20-25 adet kiraz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

Önce kirazları iyice yıkayın. Çekirdeklerini alıp kirazın suyunu çıkarın. Bir kase içinde kiraz suyun şekeri ve balı ilave edin. Ardından yoğurdu ilave edip krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Hazırladığınızı karışımı yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekleyip yüzünüzü yıkayın.

KİRAZIN CİLDE FAYDALARI

Peeling etkisi gösteren kiraz, ciltteki ölü hücreleri arındırır.

Antioskidan özelliği olması ile cildiniz canlandırır.

Anti-enflamatuar özellik gösterir.

Yaşlanmaya bağlı olarak gelişen lekeleri giderir.

Potasyum, demir, magnezyum gibi mineraller yönünden zengin olan kiraz, A, C, E ve K vitaminleri de içerir. Kirazın bu özelliği cildi beslemesini sağlar.