Çikolata mı karamel mi?

Bej ve natürel tonlar her sezon ve neredeyse her parçada karşımıza çıksa da aynı renk ailesinden olan kahverengi için aynı yorumu yapamayız.

Bej ve natürel tonlar her sezon ve neredeyse her parçada karşımıza çıksa da aynı renk ailesinden olan kahverengi için aynı yorumu yapamayız. Kahve tonlarında görmeye çok da alışık olmadığımız pofuduk montlar, blazer ceketler, kazaklar, sweatshirt'ler ve hatta deri pantolonlar bile, bu sezon bu cazibeli renge bürünmüş halleriyle karşımıza çıkıyor. Hem zamansız bir stile hem de farklı eşleştirmeler yaratmaya olanak sağlayan çikolata tonlarında olanlarsa en gözdeleri...

Klişeler yerle bir oldu

Podyumlar, Sonbahar/ Kış 2020-21 sezonunda baştan aşağı çikolata kahvesi görünümlerine sahne olurken, biz de bu baskın rengin kullanımlarına dair ipuçları elde ettik. Örneğin, Balmain, yakın tonlarda kemer ve çizmelerle tamamlanan kahverengi deri ceket-pantolon takımlarıyla çikolatanın farklı tonlarını bir arada kullanmaktan çekinmememiz gerektiğinin altını çizdi. Bottega Veneta ise 'Siyah ve kahverengi bir arada kullanılmaz' klişesinin doğru olmadığını kanıtlamak istercesine, çikolata kahvesi tonlarındaki elbiselerini siyah çanta ve ayakkabılarla tamamladı ve oldukça havalı görünümler yarattı.

Ünlü isimlerden ipuçları

Kendall Jenner: Tarzlarıyla moda dünyasını neredeyse yönlendiren Jenner ve Kardashian kardeşler, kahverengi tonlarını çok seviyor. Ailenin stiliyle en çok takip edilen ismi Kendall Jenner ise siyah ve kahverengi birlikteliğini tarzına yansıtanlardan... Jenner koyu kahve tonlarına en çok dış giyim ürünlerinde yer veriyor. Kahverengi deri ceketleri ve pofuduk montlarından vazgeçemiyor.

Rosie HW: Model ve stil ikonu Rosie Huntington-Whiteley, Instagram sayfasında çikolata kahvesi kaşe paltosuyla pozlar veriyor. Güzel model, kahverengi tonlarını sakin stiliyle uyumlu olacak şekilde, yine tek renk parçalar ve genellikle siyah aksesuarla tamamlamayı tercih ediyor.

Negin Mirsalehi: Dünyaca ünlü moda influencer'ı Negin Mirsalehi, saç rengiyle de harika bir uyum sağlayan kahve tonlarını sık sık kullanıyor. Stil ikonu kahverengi deri pantolonlarından vazgeçemiyor; 'ton sür ton' (tek rengin farklı tonlarıyla giyim) bir görünüm yaratmak için, tüm stilini aynı renk ailesinden farklı tonlarla tamamlamayı seçiyor.

Bella Hadid: Son zamanlarda kendisine, 2000'ler başlarını anımsatan bir stil seçen Bella Hadid de kahve tonlarını seven isimlerden biri. Ünlü modelin stilini yakalamak için, kahverengi ceket-pantolon takımlar giyebilir, benzer tonlarda aksesuarlarla güçlendirebilirsiniz.

Bella Hadid

HER TARZA UYGUN

Denim pantolonlarınızda da kahve tonlarına yer açabilirsiniz. Massimo Dutti, 449 lira

Bu kazağın çiçek desenlerine ve deri pantolonla yakaladığı uyuma bayıldık. Twist, 151 lira

Çikolata kahvesi tonlarındaki sweatshirt'ler çok popüler. Trendyolmilla, 31.99 lira

Kahverengi paltolar oldukça stil sahibi bir görünüm sağlıyor. Yargıcı, 449 lira

Bu elbise, balon kollu tasarımıyla da yılın bir başka trendine göz kırpıyor. H&M, 149 lira

Fabrika ile Copenhangen işbirliğinden doğan bu yelek, safari ruhu taşıyor. 119.98 lira

Bu eteği, yine benzer tonlarda bir kazak ve aksesuarlarla tamamlayın. Mango, 199.99 lira

Paltoları botlarla tamamlamak için markanın sitesine girin. Souq Samurai, 695 lira

Kaynak: Hürriyet